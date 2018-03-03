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Сутки в АТО: 8 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ погиб

Суббота, 3 марта 2018, 06:22

За прошедшие сутки агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня погиб один украинский воин, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении, агрессор вел огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое. Вблизи Станицы Луганской захватчики нарушили перемирие из стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал позиции ВСУ вокруг Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружения БМП враг применил неподалеку Богдановки.

В штабе также сообщили, что в начале суток с неподконтрольной украинскому правительству территории наемники российско-оккупационных войск обстреляли из крупнокалиберных пулеметов населенный пункт Зайцево.

Огонь велся трассирующими пулями, в результате чего загорелась деревянная крыша летней кухни частного дома. Никто из гражданских лиц не пострадал.

Как сообщалось, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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