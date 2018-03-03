Порошенко рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газ

Президент Петр Поршенко назвал цены, по которым Украина покупает европейский газ.



Об этом он рассказал 3 марта на встрече с руководством Укртрансгаза.



По словам президента, Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. В то же время цены на спотовом рынке, по которым страна в настоящее время покупает газ в Европе - от 250-300 до 500 долларов.

"Это те убытки, которые РФ хотела, чтобы Украина понесла", - заявил Порошенко.

Однако, по словам президента, все они будут компенсированы. Юристы НАКа уже готовят соответствующий иск в суд на российский Газпром.

Напомним, "Газпром" после решения Cтокгольмського арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Нафтогаз Украины и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочной поставке газа.

Поставки начались 2 марта в 6 утра через узел Хермановице, который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.

Как заявив главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко, Украина с 3 марта 2018 года увеличит импорт природного газа со стороны Европы до 25 миллионов кубометров в сутки, что позволит полностью закрыть потребность страны.

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Экономическая правда