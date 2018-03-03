ГосЧС: Из-за снега движение ограничено на Киевщине и Николаевщине, 63 н.п. без света

925 просмотров
Суббота, 3 марта 2018, 11:59

В Николаевской и Киевской области из-за снега перекрыто и ограничено движение транспорта.

Об этом 3 марта сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В частности перекрыто движение для всех видов транспортных средств на участке дороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев на подъезде к Николаеву. Также ограничено движение крупногабаритного транспорта.

В Киевской области на подъездах к Киеву движение ограничено на участках: М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи; М-03 Киев-Харьков-Довжанский; М-05 Киев-Одесса; М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель-Ягодин.

Также временно ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в Киев.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

В результате ухудшения погодных условий обесточены 63 населенных пункта в 8 областях: в Николаевской - 14, в Запорожской - 10, в Кировоградской - 10, в Одесской - 9, в Черкасской - 7, в Донецкой - 6, в Днепропетровской - 4 и в Черниговской - 3.

Украинская правда
Темы: ГСЧС погода дороги
powered by lun.ua
По теме
Спасатели предупреждают о метелях в субботу 2 марта 2018, 09:25
В Харькове возобновляют подачу тепла в дома 26 февраля 2018, 09:29
Спасатели прекратили искать тело студентки медвуза Богомольца 22 февраля 2018, 18:14
Все новости
Главные новости
Волкер: "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы
МВД: под Радой пострадали 7 полицейских
Полиция попросила коммунальщиков Киева убрать после зачистки Грушевского
Газпром попал в ловушку, которую готовил для Украины - Нафтогаз
Все новости
здоровье

Как мотивировать себя заниматься спортом

Фото

Instagram дня: фотограф, снимающий реальных и очень милых Angry Birds