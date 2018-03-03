Полторак: Россия 4 года не выполняет своих обязательств по "Минску"

Российская Федерация и подконтрольные ей боевики в ОРДЛО четыре года не выполняют своих обязательств, предусмотренных "Минскими соглашениями".

Об этом 3 марта в ходе интервью для представителей СМИ заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

"Практически 4 года РФ, террористические группировки, сформированные ею в Донецкой и Луганской областях, не выполняют своих обязательств, которые они взяли в Минске. Не выполнен первый пункт, который является основой всех пунктов договоренностей - не прекращен огонь", - отметил глава МОУ.

По словам Полторака, этот пункт - "основа, после выполнения которой можно двигаться дальше".

"Есть отдельные случаи, когда количество обстрелов минимальное, но в основном режим прекращения огня не поддерживается", - отметил министр.

Также Полторак заявил, что Украина имеет возможности разработки и принятия на вооружение новой военной техники и новейшего вооружения.

"У нас есть свои возможности разработки и принятия на вооружение новой военной техники, новейшего вооружения, которое весьма существенно повлияет на ситуацию в ВСУ, на состояние вооружения, а также на ситуацию, которая на сегодняшний день складывается на линии разграничения в районе проведения АТО" , - заявил Полторак.

Он отметил, что Украина должна использовать помощь не только от зарубежных партнеров, которую предоставляют США, Великобритания, Канада и другие страны.

"Мы должны рассчитывать также и на наши возможности и мощности. Оборонно-промышленный комплекс страны работает достаточно, последний год-два очень мощно, если сравнивать, как это было в начале", - отметил министр.