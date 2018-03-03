В Минобороны рассказали, где погиб боец

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Суббота, 3 марта 2018, 14:16

За прошедшие сутки один военнослужащий погиб и двое получили ранения в районе Авдеевки.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

"В результате обстрела в районе Авдеевки погиб один военнослужащий ВСУ. Еще двое военных получили ранения. Их состояние здоровья удовлетворительное", - сказал он.

На Донецком направлении боевики открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины пять раз. Наибольшую вражескую активность на этом направлении зафиксировали в районе Авдеевки.

"Противник четыре раза вел обстрелы наших опорных пунктов из минометов калибра 120 и 82 мм, станковых гранатометов и стрелкового оружия. Под вражеским обстрелом из минометов калибра 82 мм и БМП оказались позиции украинских военных в районе населенного пункта Богдановка", - рассказал Гуцуляк.

Всего в сторону сил ВСУ выпустили более 70 мин калибров 120 и 82 мм.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня.

"ПОд вражескими обстрелами из минометов калибров 120 мм оказывались наши опорные пункты в районе Троицкого, на Светлодарской дуге. Еще один обстрел из стрелкового оружия со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали в районе Станицы Луганской вечером", - отметил спикер Минобороны по вопросам АТО.

Он также подтвердил, что за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили восемь прицельных обстрелов в сторону украинских военных.

Темы: АТО
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