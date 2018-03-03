Полиция попросила коммунальщиков Киева убрать после зачистки Грушевского

Руководство Нацполиции Киева обратилось к столичной власти с просьбой о предоставлении "техники для уборки снега и мусора" в Мариинском парке и на ул.Грушевского после того, как там произошли следственные действия и зачистка палаточного городка.

Соответствующее письмо за подписью заместителя главы НП, начальника Нацполиции Киева Андрея Крищенко на имя мэра Киева Виталия Кличко есть в распоряжении УП.

В документе отмечается, что 3 марта в Мариинском парке состоялись следственные действия, в соответствии со ст. 40 и 41 УПК.

"Просим дать поручение соответствующим службам о выделении техники для уборки снега и мусора в Мариинском парке и на проезжей части ул.Грушевского - отрезок от ул.Шелковичной до ул.Липской", - говорится в письме.

В комментарии УП нардеп от БПП, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец подтвердил, что в КГГА письмо от Нацполиции получили примерно после 13:00 3 марта.

"Да, такое официальное обращение мы получили. Как только появится возможность, коммунальные службы будут реагировать", - отметил он УП.

Ранее спикер МВД Артем Шевченко разместил сообщение "о утренние события в ВР, где следователи полиции Киева в процессуальное время начиная с 7:00 по двум постановлениями суда проводили законные следственные действия (обыски) в палатках в рамках расследования двух уголовных производств".

Шевченко также сообщил, что "после полицейских по завершению следственных действий комунальщики расчищают проезжую часть улицы Грушевского, что облегчит движение в центральной части города".

При этом он заявил, что расчистка Грушевского правоохранителями состоялась "на основании необходимости обеспечения беспрепятственного проезда по просьбе столичной власти и территориальной общины".

На вопрос о том, есть ли документ, подтверждающий соответствующее обращение столичной власти, Шевченко отметил: "Мне кажется, что столичная власть слишком робкая и безответственная и всегда прячет голову в песок".

Ранее советник мэра Киева, нардеп Дмитрий Белоцерковец сообщил, что коммунальные службы Киева не имеют отношения к решению о демонтаже палаточного городка под Верховной Радой на площади Конституции и Грушевского.

Из источников УП в городской власти стало известно, что коммунальщики не проводят и не проводили никаких действий по демонтажу, потому что не получили официального письма, а имели лишь устные обращения.

На технике, которая была задействована для демонтажа палаточного городка под ВР, не было опознавательных знаков какого-либо столичного КП, также на большинстве машин не было номерных знаков.

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств(Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Сообщалось о 50 задержанных и доставленных в отделения полиции участников акции под ВР. Позже в полиции уточнили, что в райотделения доставлены более 100 жителей палаточного городка, а в лагере обнаружены и изъяты 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин. Также в полиции сообщили о 4 правоохранителях, которые получили ранения в ходе стычек.

Нардеп Егор Соболев сообщал, что во время штурма лагеря в нем находилось от 70 до 100 человек, все были задержаны и доставлены в отделения полиции. По его словам, правоохранители проводят следственные действия и "ищут что-либо, что смогут выдать за оружие".