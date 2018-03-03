Саакашвили считает, что в палатки под ВР подбросили учебные гранаты

Лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили заявляет, что протестующим под Верховной Радой подбросили учебные гранаты.

Об этом говорится в его видеообращении по поводу сноса палаточного городка под зданием парламента в субботу.

"Я категорически осуждаю действия Порошенко, Авакова, Луценко и олигархата. Как обычно, они врут и обманывают. Подбросили в лучших ментовских традициях учебные гранаты, говорят о каком-то скоплении оружия. Когда все это время не было ни одного серьезного инцидента в этом лагере", - заявил Саакашвили.

Он также снова опроверг обвинения в договоренностях с Сергеем Курченко.

"Все разговоры опять Луценко про какие-то деньги Курченко… Не было никогда и нет никаких денег Курченко. Если бы у них были хоть какие-то факты, они бы меня не выбросили из страны, а судили в Украине", - сказал экс-президент Грузии.

Он подтвердил, что представители "Руха новых сил" покинули лагерь под Верховной Радой ранее, однако заявил, что политсила поддерживает требования митингующих.

Позже Саакашвили призвал сторонников провести всеукраинский мирный Марш 18 марта "с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и немедленного проведения выборов".

"У нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку", - отметил лидер "Руха новых сил".

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР.



"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, во время проведения следственных действий возле ВР в палаточном городке было изъято 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.

Как известно, 5 декабря генпрокурор Юрий Луценко выступил с обвинением Михеила Саакашвили в получении от беглого бизнесмена Сергея Курченко денег на деятельность в Украине, что Луценко доказывал, демонстрируя аудиозапись якобы разговора Курченко и Саакашвили.

В свою очередь лидер РНС заявил, что с Курченко не знаком, а в РНС обнародованные аудиозаписи назвали монтажем и заявили о намерении передать их на экспертизу.

5 декабря Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева и вывезли в неизвестном направленнии. Позже в Госпогранслужбе заявили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу, которая приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии. Саакашвили выдворили накануне допроса в суде по делу о расстрелах на Майдане.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей и оформил там удостоверение личности, которое дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

21 февраля лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.