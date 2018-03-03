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САП проверит законность "рефинанса" Приватбанка

Суббота, 3 марта 2018, 14:06

Специализированная антикоррупционная прокуратура в рамках расследования уголовного производства о рефинансировании Приватбанка изучает законность действий Национального банка.

Об этом рассказал глава САП Назар Холодницкий в интервью "Интерфакс-Украина".

"28 февраля я подписал письмо директору НАБУ по поводу состояния следствия в этом производстве. Исследуются все материалы, в том числе, и о том, как так произошло, что Приватбанк нуждался в значительном рефинансировании, куда делось это рефинансирование. Также выясняется, были ли законными действия должностных лиц Нацбанка", - рассказал Холодницкий.

То есть, по его словам, это уголовное производство расследуется в двух векторах.

Также, САП намерена приобщить к делу материалы проверки компании Kroll.

"В рамках расследования мы подавали международно-правовые поручения и на Кипр, и в ряд стран Европы. Аудит надо проводить, сейчас пробуем получить заключение Kroll, также хотим его внести в свою доказательную базу", - подчеркнул руководитель САП.

Ранее олигарх Игорь Коломойский дал показания НАБУ в деле о национализации Приватбанка.

Напомним, в августе 2017 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

Сытник заявил, что по делу о хищении средств "Приватбанка" существует опасностьпричинения большого ущерба государству.

Как сообщалось, детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка, пришли к выводу, что ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 млрд долларов.

Экономическая правда

Темы: ПриватденьгиАнтикоррупционная прокуратура
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