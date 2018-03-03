Минэнерго РФ - Европе: Транзиту газа через Украину пока ничто не угрожает

Транзиту российского газа в Европу через Украину ничто не угрожает.

Об этом глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил еврокомиссару по энергетике Марошу Шефчовичу, пишет "Интерфакс".

В ходе телефонного разговора Новак и Шефчович обсуждали вопрос о ситуации с поставками газа в Украину и в Европу после решения Стокгольмского арбитражного суда.

Еврокомиссар передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража, на что глава Минэнерго РФ заверил, что "транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом".

"До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", - добавил Новак.