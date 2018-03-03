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Минэнерго РФ - Европе: Транзиту газа через Украину пока ничто не угрожает

Суббота, 3 марта 2018, 18:03

Транзиту российского газа в Европу через Украину ничто не угрожает.

Об этом глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил еврокомиссару по энергетике Марошу Шефчовичу, пишет "Интерфакс". 

В ходе телефонного разговора Новак и Шефчович обсуждали вопрос о ситуации с поставками газа в Украину и в Европу после решения Стокгольмского арбитражного суда. 

Еврокомиссар передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража, на что глава Минэнерго РФ заверил, что "транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом". 

"До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", - добавил Новак. 

Как известно, "Газпром" 2 года и 3 месяца не поставлял Украине газ до вынесения решения Стокгольмского суда. Действие контракта истекает в конце 2019 года. По этому контракту "Нафтогаз" обязан выкупать у "Газпрома" от 4 до 5 млрд кубов газа ежегодно, поэтому НАК и осуществил предоплату.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

1 марта стало известно, что "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

3 марта "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Больше о ситуации с поставками газа читайте в материале "Прикрутили". Все, что нужно знать о новой "газовой войне" и закрытых школах".

Темы: РосcияГазпромЕС
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