В Киеве под дорогой прорвало трубу, автомобиль провалился

На ул. Ольжича в Киеве на проезжей части произошёл прорыв трубы.

Как сообщает "Киев оперативный", после этого припаркованный автомобиль наполовину провалился под землю.

Как сообщает dtp.kiev.ua, марка автомобиля – Daewoo Lanos.

В результате происшествия никто не пострадал.

По информации телеканала "112 украина", улица Ольжича полностью перекрыта. Работники ГСЧС ликвидируют последствия прорыва трубы.