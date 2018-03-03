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В Киеве под дорогой прорвало трубу, автомобиль провалился

Суббота, 3 марта 2018, 18:04

На ул. Ольжича в Киеве на проезжей части произошёл прорыв трубы.

Как сообщает "Киев оперативный", после этого припаркованный автомобиль наполовину провалился под землю.

Как сообщает dtp.kiev.ua, марка автомобиля – Daewoo Lanos.

В результате происшествия никто не пострадал.

По информации телеканала "112 украина", улица Ольжича полностью перекрыта. Работники ГСЧС ликвидируют последствия прорыва трубы.

Украинская правда
Темы: ДТП
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