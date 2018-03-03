В Киеве под дорогой прорвало трубу, автомобиль провалился
Суббота, 3 марта 2018, 18:04
На ул. Ольжича в Киеве на проезжей части произошёл прорыв трубы.
Как сообщает "Киев оперативный", после этого припаркованный автомобиль наполовину провалился под землю.
Как сообщает dtp.kiev.ua, марка автомобиля – Daewoo Lanos.
В результате происшествия никто не пострадал.
По информации телеканала "112 украина", улица Ольжича полностью перекрыта. Работники ГСЧС ликвидируют последствия прорыва трубы.
Украинская правда