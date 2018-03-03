Порошенко утвердил положение о Силах спецопераций

Президент Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ подписан 3 марта, сообщает пресс-служба президента.

В то же время текст положения не обнародуется.

"Согласно части пятой статьи 10 Закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: Утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, секретно)", - говорится в указе.