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Порошенко утвердил положение о Силах спецопераций

Суббота, 3 марта 2018, 18:16

Президент Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ подписан 3 марта, сообщает пресс-служба президента.

В то же время текст положения не обнародуется.

"Согласно части пятой статьи 10 Закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: Утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, секретно)", - говорится в указе.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоВооруженные силы
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