Порошенко утвердил положение о Силах спецопераций
Суббота, 3 марта 2018, 18:16
Президент Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Соответствующий указ подписан 3 марта, сообщает пресс-служба президента.
В то же время текст положения не обнародуется.
"Согласно части пятой статьи 10 Закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: Утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, секретно)", - говорится в указе.
Украинская правда