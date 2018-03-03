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Банки будут точнее показывать стоимость кредита - НБУ

Суббота, 3 марта 2018, 18:36

Национальный банк внес уточнения в правила расчета банками общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.

Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Регулятор дополнил правила нормой, имеющейся в законе "О потребительском кредитовании", согласно которой банк в случае кредитования в виде кредитования счета или кредитной линии может не предоставлять потребителю график платежей.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 22 февраля №15 "О внесении изменений в правила расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите", которое вступает в силу 4 марта.

Больше о кредитовании читайте в материале ЭП: "Хорошие платят за плохих: что ждет рынок кредитования".

Экономическая правда

Темы: НБУкредитденьги
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