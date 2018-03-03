Проезд по улице Грушевского восстановили

3882 просмотра
Суббота, 3 марта 2018, 20:29
Возобновленный проезд по улице Грушевского
Фото полиции

В Киеве восстановлен проезд на участке улицы Грушевского, который был заблокирован из-за акции протеста под Верховной Радой.

Об этом сообщил в Twitter представитель МВД Артем Шевченко.

"Патрульная полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского, участок которой под ВР был заблокирован с 17 октября прошлого года", - написал он.

Утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР

В полиции сообщили, что в управления НП доставлены более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". 

Позже часть задержанных отпустили из полиции. 

За медицинской помощью обратились 13 человек, находившихся в палаточном городке, и 7 сотрудников полиции.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

В тот же день под Верховной Радой появились первые палатки

Украинская правда
Темы: полиция авто
powered by lun.ua
По теме
Задержанному ветерану "Донбасса" выдвинули подозрение из-за 27 февраля - Соболев 3 марта 2018, 22:48
Штурм под ВР: Ранения получили 20 человек, на задержанных составили 4 админпротокола 3 марта 2018, 18:42
Прокуратура проверит превышение полномочий полицией возле ВР 3 марта 2018, 18:41
Все новости
Главные новости
СБУ обнаружила на Донбассе запрещенную мину российского производства
Заместитель генсека ООН: мир забыл о гуманитарном кризисе в Украине
НАБУ завершила расследование в отношении главы Госаудитслужбы
Партии Гриценко, Саакашвили и Тимошенко обещают наказать тех, кто снес палатки
Все новости
история

1918. Украина на снимках немецких солдат

еда

На ЯрВалу открывается кафе "Дефицит" с домашней киевской кухней