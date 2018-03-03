Проезд по улице Грушевского восстановили

В Киеве восстановлен проезд на участке улицы Грушевского, который был заблокирован из-за акции протеста под Верховной Радой.

Об этом сообщил в Twitter представитель МВД Артем Шевченко.

@patrolpoliceua у Києві відкрила дорожній рух на всій вулиці Грушевського, ділянку якої під ВР було заблоковано з 1️⃣7️⃣ жовтня минулого року #поліція #патрульнаполіція — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) March 3, 2018

"Патрульная полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского, участок которой под ВР был заблокирован с 17 октября прошлого года", - написал он.

Утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР.



В полиции сообщили, что в управления НП доставлены более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Позже часть задержанных отпустили из полиции.

За медицинской помощью обратились 13 человек, находившихся в палаточном городке, и 7 сотрудников полиции.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

В тот же день под Верховной Радой появились первые палатки.