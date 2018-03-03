Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Проезд по улице Грушевского восстановили

Суббота, 3 марта 2018, 19:29
Возобновленный проезд по улице Грушевского
Фото полиции

В Киеве восстановлен проезд на участке улицы Грушевского, который был заблокирован из-за акции протеста под Верховной Радой.

Об этом сообщил в Twitter представитель МВД Артем Шевченко.

"Патрульная полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского, участок которой под ВР был заблокирован с 17 октября прошлого года", - написал он.

Утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР

В полиции сообщили, что в управления НП доставлены более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". 

Позже часть задержанных отпустили из полиции. 

За медицинской помощью обратились 13 человек, находившихся в палаточном городке, и 7 сотрудников полиции.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

В тот же день под Верховной Радой появились первые палатки

Украинская правда
Темы: полицияавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
полиция
В Киеве мужчина предлагал полицейским покурить с ним наркотики
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: