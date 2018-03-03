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НАБУ завершила расследование в отношении главы Госаудитслужбы

Суббота, 3 марта 2018, 20:12
НАБУ завершила расследование в отношении главы Госаудитслужбы

Детективы НАБУ сообщили главе Госаудитслужбы Лидии Гавриловой о завершении досудебного расследования в отношении нее и открыли доступ должностному лицу и ее защитникам к материалам следствия.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, это было произведено 3 марта по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что после ознакомления с материалами будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Как выяснило следствие, председатель Государственной аудиторской службы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновник внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн).

23 января 2018 года главе Госаудитслужбы сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в конце 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратуравыдвинула обвинения Гавриловой в незаконном обогащении.

Сама глава Госаудитслужбы объясняет выдвинутые обвинения "местью".

25 января суд избрал для главы Гавриловой меру пресечения виде личного обязательства на 60 суток.

В то же время суд отказал отстранить Гаврилову от занимаемой должности.

1 марта Апелляционный суд Киева отказался отстранять Гаврилову от занимаемой должности.

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Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратура
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