Глава КС поддерживает идею Порошенко о ЕС и НАТО в Конституции

Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук поддерживает предложение президента Петра Порошенко зафиксировать в Конституции стремление Украины к членству в Евросоюзе и НАТО.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Да, я это поддерживаю, это очень важно. Это сделает путь наших европейских изменений, преобразований необратимым", - сказал Шевчук.

Как он объяснил, это будет дополнительным напоминанием парламентариям последующих созывов о том, куда должна двигаться Украина.

"Политики меняются у власти и парламенты меняются, но Конституция должна быть стабильной и защищенной от постоянных изменений. Когда новый созыв парламента приходит, депутаты должны помнить, что мы делаем и что мы еще сделаем для того, чтобы Украина стала ближе к Европе и стала частью европейских и, возможно, евроатлантических структур", - отметил Шевчук.

Как сообщалось, на пресс-конференции 28 февраля президент Петр Порошенко предложил закрепить в Конституции курс на евро- и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Стремление к членству в ЕС и НАТО можно было бы зафиксировать в преамбуле Конституции", - заявил Порошенко.

По его словам, для этого нужна поддержка двух третей депутатов Верховной рады.

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