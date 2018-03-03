Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержанному ветерану "Донбасса" выдвинули подозрение из-за 27 февраля - Соболев

Суббота, 3 марта 2018, 21:48

Задержанному в субботу под Верховной Радой митингующему Николаю Чудовскому выдвинуто подозрение из-за избиения спецназовцев 27 февраля.

Об этом сообщил нардеп Егор Соболев в Facebook.

По его словам, всех 112 задержанных в субботу протестующих выпустили из полицейских участков.

"Подозрение выдвинули лишь одному: ветерану добровольческого батальона "Донбасс" Николаю Чудовскому (позывной "Чудо"). При этом ему инкриминируют избиение пятерых спецназовцев под Радой... во вторник", - написал Соболев.

Николай Чудовский
Николай Чудовский
Фото с Facebook Соболева

Он добавил, что до начала боевых действий "Чудо" был инструктором МВД по пулевой стрельбе.

Как известно, 27 февраля в результате столкновений, которые произошли под Верховной Радой, пострадали 14 правоохранителей.

Ранее Чудовского также задерживали 15 февраля после столкновений под Соломенским райсудом Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Тогда его отпустили на поруки народных депутатов.

Утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР

"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в полиции.

Позже задержанных выпустили из отделений полиции. 

За медицинской помощью обратились 13 человек, находившихся в палаточном городке, и 7 сотрудников полиции.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Соболевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Соболев
Гаврилюк, Ярош, Парасюк, Соболев, Луценко и другие. Где и чем занимаются герои Майдана
Соболев: Я не иду к Зеленскому или Порошенко. Я иду в никуда
Соболев верит в победу на выборах при условии объединения
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: