Задержанному ветерану "Донбасса" выдвинули подозрение из-за 27 февраля - Соболев

Задержанному в субботу под Верховной Радой митингующему Николаю Чудовскому выдвинуто подозрение из-за избиения спецназовцев 27 февраля.

Об этом сообщил нардеп Егор Соболев в Facebook.

По его словам, всех 112 задержанных в субботу протестующих выпустили из полицейских участков.

"Подозрение выдвинули лишь одному: ветерану добровольческого батальона "Донбасс" Николаю Чудовскому (позывной "Чудо"). При этом ему инкриминируют избиение пятерых спецназовцев под Радой... во вторник", - написал Соболев.

Он добавил, что до начала боевых действий "Чудо" был инструктором МВД по пулевой стрельбе.

Как известно, 27 февраля в результате столкновений, которые произошли под Верховной Радой, пострадали 14 правоохранителей.

Ранее Чудовского также задерживали 15 февраля после столкновений под Соломенским райсудом Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Тогда его отпустили на поруки народных депутатов.

Утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР.



"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в полиции.

Позже задержанных выпустили из отделений полиции.

За медицинской помощью обратились 13 человек, находившихся в палаточном городке, и 7 сотрудников полиции.