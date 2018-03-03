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ОБСЕ за сутки зафиксировала более 80 взрывов на Донбассе

Суббота, 3 марта 2018, 23:02

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 1 марта по 19:30 2 марта зафиксировала 84 взрыва.

Об этом говорится в отчете организации от 3 марта.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (примерно 50), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (72 взрывов)", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, однако, почти аналогичное количество взрывов - 34 против 35 соответственно", - отметили в ОБСЕ.

"28 февраля в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 4 боевых машины пехоты (БМП-2) возле Николаевки Второй", - говорится в отчете.

"2 марта команда СММ видела 2 БМП-1 и 2 бронированные разведывательные машины (одну БРДМ-2 и одну БРМ-1К) возле н.п. Попасная, 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) на грузовике-платформе возле н.п. Счастье, 2 разведывательно-дозорные машины (БРДМ-1) рядом с н.п. Орехово-Донецкое, 1 БТР-3 в Авдеевке и 7 БМП-2 в районе н.п. Майорск", - подчеркнули в Миссии.

"1 марта в неподконтрольном правительству районе мини-БПЛА СММ зафиксировал 17 бронированных машин (семь БМП-1, шесть БМП-2 и четыре типа БМП), 10 бронетранспортеров (один БТР-80, один БТР-70 и восемь MT-ЛБ), 3 минные тралы (КМТ-9), а также другие транспортные средства военного типа в Донецке ", - говорится в отчете.

Темы: ДонбассОБСЕ
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