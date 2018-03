Трамп пригрозил ввозной пошлиной на автомобили из Европы

Президент США Дональд Трамп предложил установить ввозную пошлину на автомобили из Европы.

Об этом он написал в Twitter.

В частности, Трамп прокомментировал заявление о контрмерах ЕС в ответ на решение Белого дома ввести высокие тарифы на импорт стали и алюминия.

"Если Евросоюз намерен и дальше повышать и так слишком высокие тарифы в отношении американских компаний, то мы установим пошлины на импорт их автомобилей", - отметил Трамп.

"Сами европейцы мешают США продавать свои автомобили в ЕС", - добавил он.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!