СБУ обнаружила на Донбассе запрещенную мину российского производства

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Воскресенье, 4 марта 2018, 01:29

Сотрудники военной контрразведки СБУ обнаружили в Донецкой области в зоне АТО 2 тайника с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Из хранилища в Бахмутском районе изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней, которая находится на вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами.

В тайнике в районе Волновахи правоохранители обнаружили более тысячи патронов калибра 5,45 мм, 19 гранат Ф-1 и РГД-5.

Также у жительницы Волновахского района СБУ изъяла автомат Калашникова АКСУ-74 и 100 патронов к нему.

 
СБУ
 
СБУ

"В течение февраля текущего года в районе проведения АТО сотрудники СБУ из девяти выявленных схронов изъяли 5 единиц стрелкового оружия, почти 100 гранат, около 300 крупнокалиберных выстрелов, 88 осколочно-фугасных мин, противопехотную мину ПМН-2, 8 танковых выстрелов, более 3,5 тыс. патронов различного калибра и тротиловые шашки", - говорится в заявлении.

По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса, зарегистрированы 19 уголовных производств.


Темы: СБУ АТО оружие
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