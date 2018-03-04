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В КНДР заявили, что "не будут избегать военного пути"

Воскресенье, 4 марта 2018, 01:41

МИД Северной Кореи заявило, что не будет "умолять" о переговорах с Вашингтоном и прятаться от военной операции.

Об этом сообщает Reuters.

"Если США проведут совместные военные учения с Южной Кореей, сохраняя санкции в отношении КНДР, Пхеньян будет противостоять США собственным режимом противодействия, и Вашингтон будет вынужден взять на себя ответственность за последствия", - говорится в заявлении.

"Мы не будем умолять о начале диалога и не будем избегать военного пути, который предлагают США", - заявил представитель МИД КНДР.

"Установится на Корейском полуострове желаемый нашим народом и всем миром мир, или в цикле противостояния возникнет нежелательная ситуация - зависит полностью от позиции США", - подчеркнули в Пхеньяне.

Как известно, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

Позже США расширили санкции против КНДР, внеся в перечень компании и корабли, которые помогают Пхеньяну обходить санкции ООН.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что давление на КНДР, в том числе с помощью санкций, продолжится до тех пор, пока  США не получат сообщения о готовности к переговорам, однако дипломатия закончится с первым запуском ракеты. 

Темы: КНДРСША
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