Киевлян просят воздержаться от поездок на собственном авто

Служба автомобильных дорог в Киевской области просит по возможности воздерживаться от поездок собственным транспортом на дальние расстояния во время ухудшения погодных условий.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Служба автомобильных дорог в Киевской области обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте бдительны за рулем, соблюдайте Правила дорожного движения! По возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния", - подчеркивают в Облавтодоре.

"Проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Киевской области обеспеченн. По состоянию на 23:00 подрядными организациями на расчистке дорог области было задействовано 90 единиц спецтехники, дежурили - 70 механизмов", - говорится в заявлении.