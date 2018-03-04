Теннис: Цуренко выиграла турнир в Акапулько

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила на турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика) с призовым фондом в $ 250 тысяч.

В решающем поединке вторая "ракетка" Украины в 3 сетах одолела представительницу Швейцарии Штефани Фогеле - 5:7, 7:6, 6:2.

На пути к финалу Леся победила американку Лорен Дэвис (6:4, 6:1), представительниц Автралии Арину Родионову (6:3, 6:1) и Дарью Гаврилову (6:2, 6:4) и француженку Кристину Младенович (6:2, 6:2).

Отметим, что в прошлом году Цуренко также выиграла турнир в Акапулько.

Победа в финале Abierto Mexicano Telcel принесла украинке $ 43 тысячи призовых и 280 рейтинговых очков.

Алексей Павлыш, УП