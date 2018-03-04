Сутки в АТО: 8 обстрелов, боевики применили минометы

За минувшие сутки, 3 марта, боевики 8 раз нарушили режим тишины – никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В темное время суток российско-оккупационные войска возобновили обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины. На Донецком направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82-мм минометы – возле Песков", – говорится в отчете.

На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия возле Крымского.

Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали позиции сил АТО возле Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья.

Из стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие на подступах к Малиновому.