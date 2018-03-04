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Подозреваемый в покушении на руководство ГПЗКУ внес залог и скрылся - полиция

Воскресенье, 4 марта 2018, 09:57
Подозреваемый в покушении на руководство ГПЗКУ внес залог и скрылся - полиция

Один из подозреваемых в покушении на убийство руководства ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" оплатил сумму залога и не явился по вызову в суд.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, четырем фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 352,4 тысячи гривен каждому.

"3 марта один из фигурантов, а именно исполнитель, внес определенную сумму залога и освободился из-под стражи, не явился в суд без уважительных на то причин. Его защитники не владеют информацией о месте его пребывания", - заявили в полиции.

Там отметили, что Генеральная прокуратура уже подала апелляционную жалобу на принятые судом, несмотря на тяжесть преступления, довольно мягкие решения об избрании меры пресечения.

В полиции напомнили, что 26 и 27 февраля работники Главного следственного управления, Департамента внутренней безопасности и Департамента защиты экономики Нацполиции при процессуальном руководстве Генпрокуратуры и при участии Управления собственной безопасности ГУР МО Украины задержали четырех человек по подозрению в совершении покушения на убийство заместителя председателя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и подготовки покушения на убийство и.о. председателя госкорпорации.

Это - два заказчика, один из которых занимал должность руководителя департамента в данном учреждении, организатор - разведчик ГУР, а также исполнитель. Еще один исполнитель был задержан 10 ноября 2017 года сразу после совершения преступления.

1 и 2 марта Печерским судом четырем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - 352,4 тысячи гривен каждому.

В полиции сообщили также, что 2 марта около 21.00 сторона защиты вместе с работником Государственной судебной администрации при поддержке народных избранников прибыли в изолятор временного содержания.

"Они требовали отпустить одного из подозреваемых, заранее понимая, что это сделать невозможно, ведь освобождение лица, находящегося в ИВС, происходит по строго установленной процедуре", - говорится в сообщении.

Как известно, 1 марта глава Национальной полиции Сергей Князев заявил о задержании четырех злоумышленников, которые подозреваются в покушении на убийство руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

"Еще 10 ноября прошлого года в Киеве преступник проломил голову руководителю государственного предприятия, а через некоторое время другому руководителю привязали боевую гранату к авто", – написал он.

Вечером 10 ноября 2017 года неподалеку от здания "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" в Киеве неизвестный набросился на госслужащего с молотком и несколько раз ударил его по голове.

Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие и ранил злоумышленника в ногу.

Пострадавшего заместителя главы правления ОАО с травмой головы доставили в больницу, где он в настоящее время находится на стационарном лечении.

Мужчина связывал нападение со своей профессиональной деятельностью.

14 ноября подозреваемого в покушении на заместителя главы правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" арестовали без права на залог.

Украинская правда
Темы: полициякриминал
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