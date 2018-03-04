Немецкие социал-демократы дали согласие на "большую коалицию" с Меркель

В Германии социал-демократы дали согласие на создание "большой коалиции" с блоком канцлерки Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

Об этом сообщает Politico.eu.

"За" создание "большой коалиции" проголосовали 66 процентов членов партии, "против" - 34 процента.

Участие в голосовании принять более чем 460 000 членов СДПГ (около 78%).

Такое решение социал-демократов открывает путь для создания нового правительства Германии, которое начнет действовать в середине марта.

Напомним, СДПГ, которая получила худший послевоенный результат на всеобщих выборах в сентябре, получив немного больше чем 20 процентов, сначала исключила создание еще одной "большой коалиции" с ХДС/ХСС.

Однако, после того, как попытки создать так называемую коалицию "Ямайка" в составе ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократической партии (СВДП), провалились, социал-демократы согласились на переговоры, чтобы не допустить повторные выборы.

Стоит отметить, что такой долгий процесс создания коалиции после сентябрьских выборов означает, что установленный срок для правительства, который истекает осенью 2021 года, будет короче, чем обычно.

Новое правительство должно начать работу 14 марта, когда Бундестаг, парламент Германии, как ожидается, переизберет Меркель на должность канцлерки.

Напомним, блок ХДС/ХСС уже одобрил коалиционное соглашение и даже назвал своих кандидатов на пост министров в новом федеральном правительстве.

Европейская правда