В Кривом Роге из-за разрушения крыши погиб работник ArcelorMittal
На предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за разрушения металлической крыши неработающего отделения конвертерного цеха погиб рабочий.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 3 марта в 21:14 в Службу спасения "101" города Кривой Рог от диспетчера ОАО "ArcelorMittal Кривой Рог" поступило сообщение, что произошло разрушение металлической крыши неработающего отделения конвертерного цеха, в котором проводились ремонтные работы.
На месте спасателями было установлено, что под завалами находился работник в возрасте ориентировочно 25 лет.
В 12:30 воскресенья тело погибшего работника было изъято из-под завалов.
"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".
В феврале стало известно, что "ArcelorMittal Кривой Рог" после блокады поступлений сырья из зоны временно неподконтрольной Украины начал закупки в Российской Федерации.
Компания объяснила, что вынужденно увеличила импорт угля и кокса, в том числе из России, чтобы избежать остановки производства.