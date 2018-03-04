В Кривом Роге из-за разрушения крыши погиб работник ArcelorMittal

На предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за разрушения металлической крыши неработающего отделения конвертерного цеха погиб рабочий.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 3 марта в 21:14 в Службу спасения "101" города Кривой Рог от диспетчера ОАО "ArcelorMittal Кривой Рог" поступило сообщение, что произошло разрушение металлической крыши неработающего отделения конвертерного цеха, в котором проводились ремонтные работы.

На месте спасателями было установлено, что под завалами находился работник в возрасте ориентировочно 25 лет.

Фото ГСЧС

В 12:30 воскресенья тело погибшего работника было изъято из-под завалов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

В феврале стало известно, что "ArcelorMittal Кривой Рог" после блокады поступлений сырья из зоны временно неподконтрольной Украины начал закупки в Российской Федерации.

Компания объяснила, что вынужденно увеличила импорт угля и кокса, в том числе из России, чтобы избежать остановки производства.