В Кривом Роге из-за разрушения крыши погиб работник ArcelorMittal

1657 просмотров
Воскресенье, 4 марта 2018, 13:02

На предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за разрушения металлической крыши неработающего отделения конвертерного цеха погиб рабочий.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 3 марта в 21:14 в Службу спасения "101" города Кривой Рог от диспетчера ОАО "ArcelorMittal Кривой Рог" поступило сообщение, что произошло разрушение металлической крыши неработающего отделения конвертерного цеха, в котором проводились ремонтные работы.

На месте спасателями было установлено, что под завалами находился работник в возрасте ориентировочно 25 лет.

 
Фото ГСЧС

В 12:30 воскресенья тело погибшего работника было изъято из-под завалов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

В феврале стало известно, что  "ArcelorMittal Кривой Рог" после блокады поступлений сырья из зоны временно неподконтрольной Украины начал закупки в Российской Федерации.

Компания объяснила, что вынужденно увеличила импорт угля и кокса, в том числе из России, чтобы избежать остановки производства.

Темы: ГСЧС Днепропетровская область
powered by lun.ua
По теме
ГосЧС: Из-за снега движение ограничено на Киевщине и Николаевщине, 63 н.п. без света 3 марта 2018, 11:59
Спасатели предупреждают о метелях в субботу 2 марта 2018, 09:25
В Харькове возобновляют подачу тепла в дома 26 февраля 2018, 09:29
Все новости
Главные новости
ВСУ готовы к перемирию - штаб
Прокуратура Крыма: за организацию "выборов" - до 15 лет тюрьмы
Крысину облили забор соком и "объявили в розыск"
Подозреваемый в покушении на руководство ГПЗКУ внес залог и скрылся - полиция
Все новости
город

На Михайлівській вулиці відкрилася креветочна

Музыка

Музыка марта: лучшие концерты месяца