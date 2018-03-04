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Крысину облили забор соком и "объявили в розыск"

Воскресенье, 4 марта 2018, 12:09
Крысину облили забор соком и объявили в розыск

Около 50 участников "Автомайдана", С14 и представителей других общественных организаций приехали к дому Юрия Крысина, которого обвиняют в убийстве Вячеслава Веремия в феврале 2014 года.

Как сообщает "Громадське", участники акции требуют, чтобы Крысин "не прятался от правосудия и появлялся на судебные заседания".

Они залили забор дома томатным соком, имитируя кровь, и выкрикивают "Крысина на нары".

Забор возле дома обклеили наклейками "Розыск. Юрий Крысин "Шрек".

Из колонок включили песню Михаила Круга "Золотые купола".

К участникам акции никто не вышел.

По состоянию на 11:50 к дому подъехала полиция.

 

Как известно, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. 

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

На это решение подали апелляцию – жалобы прокурора и потерпевших на приговор Крысину должны были рассматривать в 11:00 1 марта.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как оказалось, находился Крысин.

Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

Министерство здравоохранения призвало руководство Института сердца объяснить, почему Крысин находится в детском отделении Института.

1 марта Крысин не явился в Апелляционный суд. Рассмотрение жалоб прокурора и потерпевших на приговор Крысину перенесли на 19 марта.

Темы: акции
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