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В Днипре тоже оставили "каникулы": "не пойдем на поводу у идиотов"

Воскресенье, 4 марта 2018, 12:48

В Днипре занятия в школах возобновятся 12 марта.

Об этом заявил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Дорогие дети, не нервничайте. Будут вам каникулы. Теперь скажите спасибо уже дяде Боре. Ничего мы менять не будем. Занятия в школах возобновляются только 12 марта", - отметил он.

"У кого, кого, а у идиотов мы на поводу ходить не будем", - добавил мэр Днипра.

Он отметил, что приказ Минобразования о возобновлении занятий пришёл в мэрию в 16:52 субботы.

"Никто, ни одна душа в министерствах, не подумала о том, что родители переколотили бабушек и дедушек, взяли отгулы, кто-то уехал, кто-то приехал, все поменяли планы", - возмутился Филатов.

Как известно, ранее в связи с нехваткой газа в стране Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта включительно, что с учетом выходных (8-11число)составляет 9 дней подряд.

Во Львове сразу заявили, что не будут прекращать обучение в школах и детских садах, чтобы экономить газ.

Утром 3 марта президент Петр Порошенко заявил, что критическая ситуация с газоснабжением преодолена, ситуация с газообеспечением стабилизировалась, весь дефицит газа полностью покрыт.

После этого пресс-служба МОН со ссылкой на решение кризисного комитета Минэнергетики и угольной промышленности Украины сообщила, что с понедельника, 5 марта, все учебные заведения могут возобновить работу в обычном режиме.

В МОН обратили внимание на то, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы вузов принимает само заведение в пределах своей автономии.

"Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения", - уточнили в министерстве.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес принял решение, что занятия в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях города возобновятся 12 марта, как и было решено раньше. 

Украинская правда
Темы: Днепробразование
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