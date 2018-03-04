В Подмосковье автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший – СМИ

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Воскресенье, 4 марта 2018, 15:43

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием снегоуборочной машины и рейсового автобуса с гражданами Украины в Чеховском районе Подмосковья.

Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"Около 13:45 в районе 78-го км автодороги "Крым" в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля "КамАЗ", - сказали в ведомстве, отметив, что по предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.

Источник ТАСС в экстренных службах в свою очередь уточнил, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.

Темы: Росcия ДТП
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