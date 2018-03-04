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Порошенко: коалиционное соглашение в Германии - указатель для поддержки Украины

Воскресенье, 4 марта 2018, 15:23

Президент Петр Порошенко считает, что согласованное коалиционное соглашение в Германии свидетельствует о продолжении политической поддержки Украины.

Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

"Сердечно поздравляю наших немецких друзей с решением членов Социал-демократической партии Германии - вместе с ХДС/ХСС - создать новое Федеральное правительство!", - отметил Порошенко.

"Согласованное коалиционное соглашение - четкий указатель для продолжения политической поддержки Украины и завершения российской агрессии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье в Германии социал-демократы дали согласие на создание "большой коалиции" с блоком канцлерки Ангелы Меркель ХДС/ХСС. "За" создание "большой коалиции" проголосовали 66 процентов членов партии.

Решение социал-демократов открывает путь для создания нового правительства Германии, которое начнет действовать в середине марта.

Немецкая канцлер Ангела Меркель приветствует решение членов Социал-демократической партии Германии поддержать создание "большой коалиции".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияПорошенко
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