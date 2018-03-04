Суд продлил арест фигуранту "дела 2 мая"

Центральный райсуд Николаева удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил обвиняемому по "делу 2 мая" Сергею Долженкову срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 12 апреля.

Как сообщили в пресс-службе райсуда, соответствующее решение было принято 3 марта в ходе подготовительного судебного заседания.

По сообщению суда, житель Одессы обвиняется в уголовных правонарушениях по ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 УК Украины.

"Суд решил вопрос подсудности данного уголовного производства и назначил его к судебному разбирательству по существу на 10:00 12 апреля", - отмечается в сообщении.

Как известно, 27 февраля рассмотрение апелляции на приговор суда, которым были оправданы 20 фигурантов массовых беспорядков в Одессе, перенесли на апрель из-за погодных условий.

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор суда в отношении 19 обвиняемых.

Во время зачитывания оправдательного приговора гражданина РФ Евгения Мефедова и Сергея Долженкова снова задержали сотрудники СБУ, объявив о новой подозрение.

Теперь им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Обвинительные акты по ним уже переданы в суд.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.