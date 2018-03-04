В аварии под Москвой погиб один гражданин Украины

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Воскресенье, 4 марта 2018, 19:58

В МИД Украины подтвердили информацию о гибели одного гражданина Украины в результате аварии рейсового автобуса с украинцами в Чеховском районе Подмосковья.

Об этом вечером 4 марта сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"По предварительной информации, в результате аварии в России погиб один гражданин Украины, один пострадал", - сообщила Беца.

Пресс-секретарь МИД добавила, что консулы оказывают необходимую помощь.

 

Как известно, ранее российский ТАСС со ссылкой на управление МВД РФ по Московской области сообщил, что в результате ДТП с участием снегоуборочной машины и рейсового автобуса с гражданами Украины погиб один человек, еще трое пострадали.

Отмечалось, что в автобусе находились 20 человек - двое водителей и преимущественно граждане Украины.

Украинская правда
Темы: Росcия авария жертвы
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