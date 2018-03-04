Президент Словакии хочет новые правительство или парламент из-за убийства журналиста

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Воскресенье, 4 марта 2018, 21:30

Президент Словакии Андрей Киска убежден, что после убийства журналиста Яна Куцяка необходимо провести кардинальные изменения в правительстве страны.

Об этом Киска заявил 4 марта в телеобращении, пишет DW со ссылкой на AFP.

"Я вижу сейчас возможными эти два решения - переформатирование правительства или досрочные выборы", - заявил президент Словакии.

Как известно, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность итальянского мафиозного клана "Ндрангета" к коррупции в правительстве социал-демократа Робетра Фицо.

Теперь кабинет Фицо оказался под давлением - несколько чиновников отстранены от должностей на время расследования.

Одна из коалиционных партий - "Мост" - заявила о намерении провести 12 марта консультации о прекращении коалиционного сотрудничества с социал-демократами.

Фицо обвиняет оппозицию в том, что та воспользовалась убийством журналиста в своей политических целях, чтобы поднять волну протестов и прийти на этих протестных настроениях к власти.

Накануне словацкая полиция сообщила, что освободила задержанных ранее итальянских бизнесменов, которые фигурировали в списке вероятных участников коррупционных схем, который составил убитый журналист.

Темы: Словакия СМИ коррупция
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