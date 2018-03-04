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"Шахтер" и "Динамо" завершили первый круг ЧУ победами

Воскресенье, 4 марта 2018, 20:51

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" завершили первый круг чемпионата Украины по футболу победами. 

В Киеве столичный клуб одержал волевую победу над луганской "Зарей" со счетом 3:2. 

По ходу матча "Динамо" дважды проигрывало, но не только сумело сравнять счет, но и выиграть поединок. На точные удары Харатина и Юри киевляне ответили голами Вербича, Цыганкова и Кендзеры. Победный мяч бело-синие провели на 90-й минуте поединка.

Донецкий "Шахтер" в нелегком матче во Львове одолел местные "Карпаты" со счетом 3:0. Львовская команда держалась весь первый тайм. Во втором тайме три очка "горняками" принесли точные удары бразильцев.

На 55-й минуте счет в матче открыл Бернард, а на 70-й минуте Алан Патрик удвоил счет. Третий гол в ворота "Карпат" на 82-й минуте провел Исмаили.

После матчей 22-го тура "Шахтер" продолжает опережать киевское "Динамо" на 6 очков.

У других поединков тура такие результаты: "Ворскла" - "Черноморец" - 2:1; "Мариуполь" - "Олимпик" - 1:0 и "Сталь" - "Верес" - 0:1.

В заключительной игре тура 6 марта будут играть "Звезда" и "Александрия".

 

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футболспорт
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