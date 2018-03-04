Порошенко заявил, что "безвизом" уже воспользовались полмиллиона украинцев

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Воскресенье, 4 марта 2018, 23:08

Президент Петр Порошенко заявил, что безвизовым режимом со странами ЕС уже воспользовались почти полмиллиона граждан Украины.

Об этом глава государства  заявил 4 марта. 

"Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тыс граждан", - отметил президент. 

При этом Порошенко посоветовал "не слушать тех, кто пытается "накаркать" о приостановке безвиза".

"Это тот же круг "прогнозистов", которые предсказывали, что нам его не дадут", - добавил он. 

Как известно, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня 2017 года.

По данным ГПСУ по состоянию на 30 января, с начала введения безвизового режима почти 400 тысяч украинцев воспользовались упрощенным порядком поездок в Европу.

На пресс-конференции, посвященной планам на 2018 год, президент Петр Порошенко заявил, что не даст забрать у Украины безвизовый режим с ЕС.

Также Порошенко заявил, что ожидает важных решений от ВР в ближайшие недели, в частности - голосования о назначении главы НБУ, обновления состава ЦИК, доукомплектования Конституционного суда, Счетной палаты и избрания аудитора НАБУ.

Ранее посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью "Европейской правде" заявила, что украинские политики, которые продвигали законопроект о снижении независимости НАБУ, сознательно шли на это, хотя знали об угрозе прекращения безвизового режима.

Детальнее читайте в интервью  "Посол Франции: Обсуждалась ли приостановка безвиза? Да! То, что мы увидели, для ЕС стало шоком" и материале ЕП "Отменят ли безвиз Украине: что не так в борьбе Брюсселя за антикоррупционный суд". 

Украинская правда
Темы: безвиз Порошенко ЕС
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