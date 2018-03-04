Волонтеров штаба Собчак задержали за надпись "Против Путина"

В Санкт-Петербурге полиция задержала и избила волонтеров штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак за надпись на льду реки Фонтанка "Против Путина".

Об этом в интервью "Эхо Москвы" сообщила замруководителя штаба в Петербурге Наталья Грязневич.

"Ночью были задержаны полицией волонтеры штаба Ксении Собчак в Петербурге, которые на льду Фонтанки рисовали надпись "Против Путина". Полиция на вопрос волонтеров о причинах задержания ответила, что они сделали надпись, оскорбляющую президента России, и никакой статьи не назвали", - сообщила Грязневич.

По ее словам, были задержаны 7 человек, потом их отпустили, еще двоих оставили в отделении полиции утра, где их заковали в наручники и били.

После выхода из отделения полиции волонтеры зафиксировали побои в трамвпункте и намерены жаловаться на факт применения силы.

"Протоколы полицейские не составили, потому что не смогли квалифицировать правонарушение", - добавила Грязневич.

Она добавила, что сейчас в Петербурге уже 3 человека - активных оппозиционера - сидят под арестом до окончания президентских выборов.

"Мы боимся, что наших 2 ребят тоже могут арестовать по любой статье, какую они придумают, просто чтобы их изолировать на время выборов", - добавила она.