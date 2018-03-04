На ArcelorMittal объяснили, что работник погиб из-за снега

Несчастный случай в цехе предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог", в результате которого погиб работник, произошел из-за погоды.

Об этом сообщили в компании, пишет "Радио Свобода".

По данным предприятия, железобетонное перекрытие упало из-за накопленного в течение последней недели на кровле здания снега, который превратился в лед.

"В связи с погодными условиями, крыша конвертерного цеха металлургического производства обвалилась, не выдержав избыточной нагрузки", - сообщили в компании.

Также на предприятии уточнили, что погибший является работником подрядной организации, а компания проводит расследование инцидента.

Как известно, ранее в ГосЧС сообщили, что на "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за разрушения металлической крыши неработающего отделения конвертерного цеха погиб рабочий.