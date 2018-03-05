США: Самолеты РФ осуществляют по 20 боевых вилетов в день несмотря на перемирие в Сирии

Российские самолеты продолжают совершать боевые вылеты в районе Восточной Гуты, несмотря на принятую резолюцию Совбеза ООН о перемирии в Сирии.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном пресс-секретарем Сарой Сандерс.

Белый дом указывает, что с 24 февраля (день, когда была принята резолюция) по 28 февраля российские ВКС совершили по меньшей мере по 20 боевых вылетов в день в район Дамаска и Восточной Гуты с аэродрома Хмеймим на севере страны.

"Это та же комбинация лжи и неизбирательного применения силы, которые Россия и сирийским режим использовали для изоляции и уничтожения Алеппо в 2016 году, когда были убиты тысячи гражданских", - сказано в заявлении.



"Соединенные Штаты осуждают продолжающееся военное наступление, который режим Асада, поддерживаемый Россией и Ираном, совершает против народа Восточной Гуты", - прокомментировала заявление Сандерс.

The United States condemns the ongoing military offensive that the Assad regime, backed by Russia and Iran, is perpetrating against the people of Eastern Ghouta. pic.twitter.com/1Xl9ORAym3 — Sarah Sanders (@PressSec) 4 березня 2018 р.

Как известно, 24 февраля СБ ООН принял резолюцию по Сирии, по которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

По данным наблюдателей, за последние недели в расположенном вблизи Дамаска анклаве Восточная Гута погибли около 700 гражданских лиц.

В районе, котрый со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находятся около 400 тыс. людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Ранее США, Великобритания и Германия призвали Россию прекратить участие в бомбардировке сирийской Восточной Гуты и убедить режим Башара Асада прекратить наступательные операции против гражданского населения.