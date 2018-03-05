США: Самолеты РФ осуществляют по 20 боевых вилетов в день несмотря на перемирие в Сирии

455 просмотров
Понедельник, 5 марта 2018, 02:46

Российские самолеты продолжают совершать боевые вылеты в районе Восточной Гуты, несмотря на принятую резолюцию Совбеза ООН о перемирии в Сирии.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном пресс-секретарем Сарой Сандерс.

Белый дом указывает, что с 24 февраля (день, когда была принята резолюция) по 28 февраля российские ВКС совершили по меньшей мере по 20 боевых вылетов в день в район Дамаска и Восточной Гуты с аэродрома Хмеймим на севере страны. 

"Это та же комбинация лжи и неизбирательного применения силы, которые Россия и сирийским режим использовали для изоляции и уничтожения Алеппо в 2016 году, когда были убиты тысячи гражданских", - сказано в заявлении.

"Соединенные Штаты осуждают продолжающееся военное наступление, который режим Асада, поддерживаемый Россией и Ираном, совершает против народа Восточной Гуты", - прокомментировала заявление Сандерс.

Как известно, 24 февраля СБ ООН принял резолюцию по Сирии, по которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

По данным наблюдателей, за последние недели в расположенном вблизи Дамаска анклаве Восточная Гута погибли около 700 гражданских лиц.

В районе, котрый со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находятся около 400 тыс. людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Ранее США, Великобритания и Германия призвали Россию прекратить участие в бомбардировке сирийской Восточной Гуты и убедить режим Башара Асада прекратить наступательные операции против гражданского населения.

Темы: Сирия Росcия США
powered by lun.ua
По теме
Мэй и Трамп назвали РФ ответственной за гуманиатрную катастрофу в Сирии 5 марта 2018, 00:33
Турецкие самолеты атаковали проправительственные сирийские силы, 36 погибших 4 марта 2018, 03:33
В ООН заявили, что обстрелы в Сирии имеют признаки военных преступлений 3 марта 2018, 00:38
Все новости
Главные новости
В США вручают юбилейный 90-й "Оскар-2018"
В Киеве с фасада музея украли бюст Леси Украинский
"Шахтер" и "Динамо" завершили первый круг ЧУ победами
В аварии под Москвой погиб один гражданин Украины
Все новости
Жизнь

7 способов не дать угаснуть искре в ваших отношениях

Фото

20 фотографий, которые растопят ваше сердце. Как меняется собака, когда находит дом