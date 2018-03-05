АТО: 7 обстрелов, боевики применяют минометы во всех направлениях

За прошедшие сутки агрессор совершил 7 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме тяжелых минометов противник на некоторых участках линии соприкосновения применил танковое вооружение.

На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по позициям ВСУ вокруг населенного пункта Луганское, а из минометов калибра 82-мм, гранатометов и зенитной установки - по защитникам Счастья.

На Донецком направлении основная вооруженная активность противника зафиксирована на Приазовье. В этом районе захватчики применили 120-мм минометы неподалеку Павлополя и Широкиного.

Также у Павлополя оккупанты стреляли из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, семь мин калибра 120-мм разорвались вблизи опорных пунктов ВСУ в пригороде Марьинки.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

Украинская сторона заявила, что Вооруженные силы готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 часов 5 марта. О такой готовности заявили и представители ОРДО и ОРЛО.

Как сообщалось, по данным разведки штаба АТО, в ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможны вооруженные провокации со стороны боевиков.