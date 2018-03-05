МВД: Среди задержанных под Радой были 15 человек с удостоверением УБД
Возле Верховной Рады 3 марта полиция задержала 111 человек, 15 из них имели удостоверения участника боевых действий.
Об этом сообщает 5 марта глава департамента связей с общественностью МВД Артем Шевченко.
"Сухим языком цифр в отношении задержанных в субботу в ВР участников боевых действий. Всего в Печерское и Шевченковское управление полиция Киева доставила 111 человек. Удостоверение УБД имели 15 из них", – пишет Шевченко.
По его словам, еще двое заявили, что являются участниками боевых действий, устно, но не предоставили никакого документа в подтверждение этого.
"Удостоверение "инвалид войны" имели еще 2 задержанных", – добавляет Шевченко.
По его словам, административные материалы были составлены на четырех человек (женщины), среди которых не было УБД.
Объявлено о подозрении в совершении уголовного производства по ст. 296 УК "Хулиганство" (события под ВР 27.02.2018 г.) одному человеку – участнику боевых действий.
"Один из УБД находился в розыске по ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта "УК Украины от 29.05.2015 года", – отмечает представитель МВД.
По словам Шевченко, среди всех задержанных УБД – семь ранее служили в батальоне НГУ "Донбасс".
"Напоминаем, удостоверение" Участник боевых действий "не является индульгенцией на нарушение закона", – подчеркнул Шевченко.
Утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.
В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.
Полицейские демонтировали палатки под ВР.
"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в полиции.
По данным правоохранителей, во время проведения следственных действий возле ВР в палаточном городке было изъято 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.
Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и ряд правозащитных организаций заявили, что в действиях правоохранителей при ликвидации палаточного городка под Верховной Радой 3 марта усматривается ряд грубых нарушений прав человека.
Как сообщала Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО, статус участника боевых действий по состоянию на 28 февраля 2018 года получили 328 089 человек.