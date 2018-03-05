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Россошанский останется под стражей еще на 2 месяца

Понедельник, 5 марта 2018, 14:08

Подозреваемому в убийстве юристки и правозащитницы Ирины Ноздровськой Юрию Россошанскому продлили арест на 2 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Подозреваемому в убийстве И.Ноздровськой продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что защита подозреваемого хотела изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Позже стало известно, что задержанный – Юрий Россошанский, отец Дмитрия.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный – реальный убийца, но полиция заявляет, что Россошанский обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской.

Темы: Киевская областьубийствосудпрокуратура
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