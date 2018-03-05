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ЕС назвал главное условие предоставления Украине макрофинансовой помощи

Понедельник, 5 марта 2018, 14:44

Утверждение новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины будет зависеть от ускорения реформ в стране.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на своей странице в Facebook.

"Важно, что ЕС остается с Украиной, и поддержка продолжается. Конечно, условием поддержки является программа реформ в Украине, чтобы нам удалось взаимодействовать с Украиной и ускорить реформы в Украине", — пояснил Домбровскис.

Напомним, 28 февраля министр финансов Александр Данилюк заявил, что Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко в ноябре 2017 года заявил о достижении договоренности относительно новой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2018-2019 годы.

Ранее Минфин оценивал объем новой программы в 1,8 млрд евро.

Это соответствует объему одобренной в 2015 году макрофинансовой помощи ЕС, срок которой истек в январе 2018 года.

В рамках старой программы Украина получила два транша на общую сумму 1,2 млрд евро из предусмотренных 1,8 млрд евро.

Еврокомиссия отказала в предоставлении третьего транша, поскольку власти страны выполнили только 17 из 21 предварительных условий.

Среди невыполненных условий, как рассказывал представитель представительства ЕС в Киеве Давид Стулик, отмена моратория на экспорт леса-кругляка в Европейский союз, внедрение автоматической системы проверки электронных деклараций, создание кредитного реестра в НБУ, который бы зафиксировал перечень кредитов, и реестра собственности компаний.

1 марта 2018 года президент Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестраНационального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков".

Экономическая правда

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Темы: деньгиЕС
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