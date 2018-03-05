Порошенко хочет, чтобы в Европе вмешались в "газовый шантаж" России

Президент Петр Порошенко заявил, что страны Северной Европы должны не позволить России использовать "газовый шантаж" против Украины и Европейского союза.

Об этом он сказал во время встречи с с министром обороны Швеции Петером Хультквистом.

По его словам, угрозы России относительно поставок газа в Украину, транзита, расторжение контракта, является угрозой для энергетической безопасности.

"Это дает дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны Российской Федерации и нарушает принципы диверсификации", - сказал Порошенко.

Он высказал надежду, что страны Северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания отыграют "важную роль" и не дадут РФ использовать инструменты "газового шантажа" против Европейского Союза и Украины.

Как известно, "Газпром" 2 года и 3 месяца не поставлял Украине газ до вынесения решения Стокгольмского суда. Действие контракта истекает в конце 2019 года.

По этому контракту "Нафтогаз" обязан выкупать у "Газпрома" от 4 до 5 млрд кубов газа ежегодно, поэтому НАК и осуществил предоплату.

28 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

1 марта стало известно, что "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на заседании Совета безопасности и обороны Украины в тот же день заявил, что дефицит газа в Украине – около 10 млн куб м в сутки. Он предложил ограничить потребление газа на 3-4 марта, когда еще ожидается холодная погода.