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Холодницкий: Я согласен с теми, кто бьет тревогу на счет ограничений работы органов следствия

Понедельник, 5 марта 2018, 16:30
Холодницкий: Я согласен с теми, кто бьет тревогу на счет ограничений работы органов следствия

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий надеется на принятие законопроекта о законодательном обеспечении работы САП.

В интервью "Интерфакс-Украина" он рассказал, что 26 февраля встречался с главой Верховной Рады Андреем Парубием по поводу законопроекта №7271, который определяет штатную численность прокуроров САП.

"Надеюсь, что этот законопроект проголосуют", – сказал Холодницкий.

"Вопрос в том, что еще в четвертом квартале прошлого года под общий шумок о сокращении штата прокуратуры были попытки сократить еще не набранный штат САП. Этот закон позволит защитить антикоррупционную прокуратуру от внешних факторов влияния. Потому что когда твоих прокуроров пугают возможностью сокращения, работать морально сложнее", – рассказал он.

Холодницкий добавил, что есть и "проблемы с толкованием законодательства".

"Мы с генпрокурором и директором НАБУ договорились предметно обсудить все проблемные вопросы, которые возникают в ходе нашей работы", – заявил он.

"Я сейчас завершаю свой вариант предложений, которые бы помогли и ГПУ, и Нацполиции, – не только НАБУ и САП, – достичь результатов, и чтобы не было всяких "поправок", возникающих в последний момент", – сообщил Холодницкий.

"Закончу и отправлю свои предложения Луценко и Сытнику, пусть читают, вносят предложения, и будем дальше советоваться, каким образом можно привести в порядок законодательство", – заявил он.

По словам главы САП, "столько изменений внесено в УПК за последние несколько лет, так покромсали Кодекс, что такое ощущение, что уже лучше новый написать".

"Одна статья может полностью противоречить другой", – посетовал он.

"Я согласен с теми, кто бьет тревогу, что после 15 марта в связи с, мягко говоря, некачественными изменениями, которые с голоса были внесены и получили название "поправка Лозового", очень усложнится работа органов следствия. Речь и об ограничении сроков досудебного расследования, и о том, что все ходатайства должны подаваться в суд по месту регистрации органа досудебного расследования", – заявил Холодницкий.

"Не представляю, как Печерский или Шевченковский райсуды будут принимать все эти ходатайства. Это бред", – добавил он.

"И невольно возникает вопрос, не было ли это сделано специально, чтобы парализовать работу правоохранительных органов", – добавил Холодницкий.

На вопрос, как может отразиться на работе САП сокращение бюджетного финансирования в текущем году, он ответил: "Уменьшен бюджет развития, соответственно, у нас не будет доступа к новым технологиям, базам, повышению квалификации прокуроров. Но мы рассчитываем, что в этих вопросах нам помогут европейские и американские партнеры".

Алена Рощенко, УП
Темы: Антикоррупционная прокуратураГенпрокуратураХолодницкийзаконодательство
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