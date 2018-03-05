В оккупированном Крыму продлили арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест трем фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" до 9 июня.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката Айдера Азаматова.

Арест продолжили Эрнесту Аметову, Серверу Зекирьяеву и Тимуру Ибрагимову.

"Меру пресечения продлили до 9 июня. Считаем, что данная мера пресечения является необоснованной и чрезмерно жестокой в данной ситуации. Мы обязательно будем подавать апелляционную жалобу", - сказал Азаматов.

Министерство иностранных дел Украины уже осудило решение подконтрольного России суда.

"Осуждаем произвол оккупационных судов. Факты дискриминации крымских татар и других преступлений России передадим в международные суды", - отметила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Засуджуємо свавілля окупаційних судів. Факти дискримінації кримських татар та інші злочини РФ передамо до міжн судів https://t.co/NDf5O1wSKW — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 5, 2018

Как известно, 12 октября 2017 года Аметова, Зекирьяева и Ибрагимова арестовали российские силовики в оккупированном Крыму. Их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России и на оккупированном полуострове.

4 декабря 2017 года в оккупированном Симферополе на выездном заседании Ростовский окружной военный суд продлил арест шестерым фигурантам "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Муслиму Алиеву, Эмиру-Усеину Куку, Вадиму Сируку, Энверу Бекирову, Рефату Алимову и Арсену Джеппарову до 27 мая 2018 года.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

Первых четырех обвиняемых в ялтинском "деле Хизб ут-Тахрир" арестовали 11 февраля 2016. Среди них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинець Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Другие два фигуранта "дела" Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.