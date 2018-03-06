ОБСЕ за выходные зафиксировала более 200 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 2 марта по 19:30 4 марта зафиксировала 206 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 5 марта.

"В период с вечера 2 до вечера 3 марта в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе больше взрывов (около 90), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ориентировочно 50 взрывов)", - сообщили наблюдатели.

"В период с вечера 3 до вечера 4 марта Миссия отметила уменьшение количества таких нарушений, зафиксировав около 70 взрывов, если сравнивать с предыдущими сутками", - отметили в ОБСЕ.

"В период с вечера 2 до вечера 3 марта в Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности меньше взрывов (12 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (34 взрыва)", - подчеркнули в Миссии.

"С вечера 3 до вечера 4 марта СММ констатировала увеличение количества таких нарушений, в том числе 34 взрыва, если сравнивать с предыдущими сутками", - заявили в организации.

"3 марта в подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели боевую машину (типа БМП) на западной окраине н.п. Попасная, а также 2 бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДM-1) и 2 БМП-1 вблизи н.п. Орехово-Донецкое. 4 марта команда СММ зафиксировала боевую машину (типа БТР) неподалеку от н.п. Авдеевка", - говорится в отчете.

"4 марта в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 1 БМП-1 возле Горловки, 1 боевую машину (типа БМП) и 1 бронетранспортер (типа БТР), которые стояли примерно в 15 м от дома в жилом районе возле Пикуз, а также 1 боевую машину ( типа БМП), стоявшую рядом с жилым домом в н.п. Саханка", - сообщили в ОБСЕ.