Зеркаль: РФ приняла проигрыш "Газпрома" как пощечину от Украины

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Вторник, 6 марта 2018, 04:47

Россия восприняла проигрыш "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже как пощечину от украинского государства, поэтому и было сделано эмоциональное заявление о разрыве контрактов.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявила замглавы МИД Елена Зеркаль, передает "Укринформ".

"18 марта в России должны состояться выборы. И проигрыш "Газпрома" украинской компании воспринимается как пощечина, поэтому сразу была очень эмоциональная реакция", - подчеркнула Зеркаль, комментируя вопрос, почему "Газпром" именно сейчас решил разорвать контракт по поставкам и транзиту газа с "Нафтогазом".

По ее словам, процедура нового арбитража продлится как минимум до окончания контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Даже если сейчас посчитать по времени, сколько длиться процедура нового арбитража, то понятно, что она займет столько времени, сколько займет до окончания контракта, как минимум", - отметила замминистра.

Перед этим лавный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания может пойти на еще одно судебное разбирательство с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже - по снижению тарифной ставки.

Как известно, НАК "Нафтогаз Украины" получил от ПАО "Газпром" уведомление о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно расторжения или пересмотра условий контрактов на поставку и транзит газа.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление в "Нафтогаз Украины" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Темы: Нефтегаз Газпром Украина Росcия
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