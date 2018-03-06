Сутки в АТО: 3 обстрела, есть раненый

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Вторник, 6 марта 2018, 06:27

За прошедшие сутки, 5 марта, боевики 3 раза нарушили режим тишины  1 военнослужащий получил ранение.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 16:00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня  вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. До этого российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие",  говорится в отчете.

На Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие возле Счастья.

С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь возле Троицкого.

"На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия",  отмечают в штабе.

Темы: АТО
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