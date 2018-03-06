Сутки в АТО: 3 обстрела, есть раненый

За прошедшие сутки, 5 марта, боевики 3 раза нарушили режим тишины – 1 военнослужащий получил ранение.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 16:00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня – вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. До этого российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие", – говорится в отчете.

На Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие возле Счастья.

С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь возле Троицкого.

"На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", – отмечают в штабе.