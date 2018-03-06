НАПК рассказало, где будет искать ценные подарки должностных лиц

Национальное агентство по предупреждению коррупции напоминает украинским чиновникам о необходимости декларирования ценных подарков для своих женщин к 8 марта.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

"Уважаемые субъекты декларирования! Уважаемые мужчины! НАПК напоминает, что все ваши расходы на подарки любимым, каждый из которых стоит более 88 тысяч 100 гривен, мы будем искать в разделе "Расходы и сделки" вашей декларации за 2018 год", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что необходимость декларировать ценные подарки – "не повод отказывать своим любимым в радости".

Ранее НАПК напомнило женщинам-чиновникам о необходимости декларировать ценные подарки, полученные к 8 марта.

Как известно, Институт национальной памяти выступал с инициативой оставить 8 марта в статусе праздника, но сделать рабочим днем. Но это предложение не нашло поддержки.