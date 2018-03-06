Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК рассказало, где будет искать ценные подарки должностных лиц

Вторник, 6 марта 2018, 13:24

Национальное агентство по предупреждению коррупции напоминает украинским чиновникам о необходимости декларирования ценных подарков для своих женщин к 8 марта.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

"Уважаемые субъекты декларирования! Уважаемые мужчины! НАПК напоминает, что все ваши расходы на подарки любимым, каждый из которых стоит более 88 тысяч 100 гривен, мы будем искать в разделе "Расходы и сделки" вашей декларации за 2018 год", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что необходимость декларировать ценные подарки – "не повод отказывать своим любимым в радости".

Ранее НАПК напомнило женщинам-чиновникам о необходимости декларировать ценные подарки, полученные к 8 марта.

Как известно, Институт национальной памяти выступал с инициативой оставить 8 марта в статусе праздника, но сделать рабочим днем. Но это предложение не нашло поддержки.

Темы: НАПКдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
НАПК
НАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом
Заместитель Новикова заявил, что тот уволил его по надуманному поводу
В НАПК обещают проверить не только военкомов, но и их родственников, водителей и любовниц
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: