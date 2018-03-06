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Минобороны просит, чтоб "Богдан" устранил недостатки своих "санитарок"

Вторник, 6 марта 2018, 14:34

Министерство обороны направило письмо корпорации "Богдан" с предложениями относительно усовершенствования санитарных машин, работающих в зоне АТО.

Об этом говорится в статье "Украинской правды".

Причиной такого обращения стали жалобы на частые поломки автомобилей, которые армия закупает у "Богдана".

Член Совета волонтеров при Минобороны Валентина Варава говорит, что санитарный "Богдан" - нормальная машина для использования в городах, на дорогах между госпиталями, но для бездорожья не годится.

По информации источников "Украинской правды", в основу письма легли 50 пунктов касательно совершенствования, которые волонтеры по просьбе Минобороны выяснили у военных на Донбассе.

Затем эти предложения проработали 3 рабочие группы министерства, после чего передали конечный список недостатков и возможных усовершенствований "Богдану".

В своем письме МО предложило два направления: модернизация автомобилей, которые должны поступить ВСУ в 2018 году, и разработать принципиально новые образцы в дальнейшем.

Как известно, владельцем корпорации "Богдан" является бизнес-партнер президента Петра Порошенко Олег Гладковский, который в должности первого заместителя секретаря СНБО занимается развитием вооружения армии.

Скандал вокруг автомобилей Гладковского разгорелся, когда выяснилось, что почти половина санитарных "Богданов", которые отправили в АТО, поломались в первые месяцы эксплуатации. В феврале об этом написала американская газета The New York Times. Статья "В Украине коррупция подрывает войска" начинается именно с истории о закупке Минобороны "Богданов".

Подробности читайте в статье "Золотой час". Почему "Богданы" бизнес-партнера Порошенко массово ломаются в АТО"

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоАТОДонбасспроизводство
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